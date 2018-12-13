Трамваи №7 и 23 изменят маршруты на выходные из-за работ на теплосетях

Движение по улице Дыбенко будет закрыто с 01:30 18 мая до 5 утра 20 мая.

Трамваи №7 и 23 изменят свои маршруты из-за работ на теплосетях. Движение на улице Дыбенко у Искровского проспекта будет закрыто с 01:30 18 мая до 5 утра 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни трамваи проследуют по следующим маршрутам:

№7: от конечной станции "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, Народной улице, далее по действующей трассе до конечной станции "Перекупной переулок".

№23 будет следовать от конечной станции "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Боткинская улица".

Ранее мы писали, что всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение троллейбусов и трамваев 19 мая.

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