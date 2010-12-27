Трамваи № 6 и 40 изменят свои маршруты с 10 по 13 мая

Из-за дорожных работ трамвайное движение закроется по Кадетской улице и 1-й линии Васильевского острова от Среднего проспекта до набережной Макарова.

В связи с проведением дорожных работ трамваи № 6 и 40 изменят на несколько дней свои маршруты. Так, с 10 по 13 мая нельзя будет проехать по Кадетской улице и 1-й линии Васильевского острова от Среднего проспекта до набережной Макарова. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 10 по 13 мая трамваи № 6 и 40 проследуют по двум другим направлениями.

№6 будет следовать по двум трассам:

- от конечной станции "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до конечной станции "19-я линия";

- от конечной станции "Проспект Добролюбова" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Ленина";

№40: от конечной станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до конечной станции "Площадь Ленина" (обратно: по Боткинской улице).

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Фото: pixabay.com