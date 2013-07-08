Трамваи № 58 и 100 изменили движение из-за повреждения контактной сети

Инцидент произошел в Выборгском райне.

Из-за повреждения контактной сети на проспекте Просвещения и улице Руднева трамваи №№58 и 100 временно изменили маршрут. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамвай №58 будет следовать от конечной станции "проспект Культуры", продолжит путь по проспекту Луначарского с выходом на свой маршрут.

Трамвай №100 держит путь от станции "Ручьи" по своему маршруту до проспекта Культуры, последует по проспекту Луначарского до конечной остановки "Придорожная аллея".

Ранее мы писали, что на Грибакиных закроется движение двух трамваев до конца года.

Фото: Piter.TV