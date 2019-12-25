Трамваи №20 и №48 временно изменят маршруты в начале мая

Привычным путям помешают работы на канализационных сетях на 1-м Муринском проспекте.

Трамваи №20 и №48, курсирующие по 1-му Муринскому проспекту, временно изменят свои маршруты. По информации пресс-службы "Горэлектротранса", с полуночи 2 мая по 01.00 4 мая на участке проспекта от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта будут ремонтировать канализационные сети. Из-за работ городских служб трамвайное движение по упомянутому участку закроют полностью.

Трамвай №20 поедет от конечной "Проспект Культуры" по привычной трассе до 2-го Муринского проспекта, далее по нему, по Лесному проспекту и до конечной "Площадь Ленина". Трамвай №48 в то же время будет ездить от конечной "Лахтинский разлив" по обычному пути до Большого Сампсониевского проспекта, далее по нему, по проспектам Энгельса и 2-му Муринскому, затем по Политехнической улице до конечной остановки "Ж/д ст. Кушелевка".

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