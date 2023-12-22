Трамваи № 20, 58, 61 свернули с привычного пути

Трассы трамвайных маршрутов временно изменены в связи с невозможностью проезда по проспекту Культуры у дома 26.

Трамваи №№ 20, 58, 61 временно изменили маршрут движения. Транспортные средства свернули с пути в связи с невозможностью проезда по проспекту Культуры, д. 26. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвай № 20 направится от остановки "Площадь Ленина" по действующей трассе до проспекта Луначарского, далее по проспекту Энгельса до конечной станции "Придорожная аллея".

Трамвай № 58 будет направлен от станции "Улица Жени Егоровой" по привычному маршруту до проспекта Просвещения, далее по проспекту Энгельса до конечной остановки "Придорожная аллея".

Трамвай № 61 отправится от остановки "Станция метро "Выборгская" по действующей трассе до остановки "Тихорецкий проспект".

UPD на 10:38: Движение трамвайных маршрутов №№ 20, 58, 61 восстановлено по своим трассам.

Ранее мы писали, что из-за бесхозной сумки пассажиров высадили на "Звёздной".

Фото: Piter.tv