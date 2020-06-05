Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что президент США Дональд Трамп намерен отменить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения...
заявил Трамп
Трамп привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина. Он выразил надежду, что в ближайшее время Нью-Йорк и Нью-Джерси скоро откроются.
Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени.
Видео:FOX News/YouTube
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