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Трамп заявил о намерении положить конец войнам

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Экс-глава США рассказал о том, чем займется на новом посту в Белом доме.

Фаворит президентской гонки в США, член Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп заявил по результатам выборов своим сторонникам о том, что планирует не развязывать войны на мировой арене, а наоборот, положит им конец. Такая речь от иностранного политика прозвучала в его особняке Мар-а-Лаго. Там кандидат на место главы государства выступил с объявлением о победе.

На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн.... Мы разгромили террористов в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить.

Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, резидентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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