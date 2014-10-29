Трамп заявил о намерении положить конец войнам

Экс-глава США рассказал о том, чем займется на новом посту в Белом доме.

Фаворит президентской гонки в США, член Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп заявил по результатам выборов своим сторонникам о том, что планирует не развязывать войны на мировой арене, а наоборот, положит им конец. Такая речь от иностранного политика прозвучала в его особняке Мар-а-Лаго. Там кандидат на место главы государства выступил с объявлением о победе.

На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн.... Мы разгромили террористов в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump