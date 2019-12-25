Он обвинил приложение в цензуре.

Дональд Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok. Об этом пишет BBC.

Также президент США подписал аналогичный указ, который касается приложения WeChat. В документах указывается, что оба приложения разработаны в КНР и принадлежат китайским компаниям. Это, считают в Белом доме, угрожает национальной безопасности Соединённых штатов, их экономике и внешней политике.

В подписанных указах говорится о том, что TikTok собирает информацию о пользователях — например, об их местоположении и истории поиска. Это, считают власти США, может привести к тому, что Китай получит доступ к персональным данным американских граждан.

Также Трамп обвинил приложение в цензуре — якобы оно удаляет тот контент, который противоречит установкам компартии КНР.

Ранее Дуров раскритиковал действия США против TikTok.