Трамп записал видеообращение из Белого дома, призвав не бояться коронавируса

Президент США выписался из военного госпиталя, в котором лечился от COVID-19.

Дональд Трамп записал видеообращение из Белого дома, призвав американцев не бояться коронавируса. Ролик американский лидер разместил в собственном аккаунте в Twitter. Ранее стало известно о том, что политик выписался из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида под Вашингтоном, где он проходил лечение.

Не бойтесь. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно...Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью...Выходите на улицы, будьте осторожны Дональд Трамп, президент США

Политик уточнил, что его администрация берет курс на дальнейшее возобновление работы местных предприятий. Трамп считает, что Вашингтону следует быть решительнее. Он добавил, что "любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я". По словам политика, то, что существует определенный риск, это нормальная ситуация.

В Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния Трампа.