Трамп выразил уверенность в своей способности остановить "Северный поток - 2"

Он обвинил Джо Байдена в том, что тот "дал зеленый свет" строительству СП-2.

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время его президентства Белому дому удалось остановить строительство "Северного потока – 2". Об этом он сказал в ходе митинга со своими сторонниками, пишет "РИА Новости".

Так Трамп ответил на сообщения средств массовой информации о том, что он якобы "любит Россию"

Я прекратил строительство трубопровода, и что-то я не думаю, что они [жители РФ] сильно меня любят. Дональд Трамп, экс-президент США

Кроме того, он обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот "дал зеленый свет" строительству СП-2. По словам Трампа, несмотря на свои действия в отношении газопровода у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что власти Китая должны заплатить "репарации" за пандемию COVID-19. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ввести стопроцентные пошлины на все товары, сделанные в Китае.

Фото: Youtube/Newsmax TV