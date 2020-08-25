Американский президент выступил перед сторонниками в Северной Каролине.

Дональд Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины. Об этом американский лидер заявил своим избирателям в Северной Каролине. По словам политика, мир избавится от пандемии инфекции вне зависимости от того, получит ли Вашингтон вакцину. Ранее специалисты из рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 опровергали заявления о том, что коронавирус может самостоятельно "постепенно сойти на нет".

Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит...Вместе мы преодолеем вирус Дональд Трамп, президент США

Трамп напомнил американцам, что в США ведется финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса. Она может завершиться до конца 2020 года.

Трамп считает, что достигнет соглашения с Ираном за три недели.

Видео: The White House