Трамп вновь упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока - 2"

По его словам, он довел мысль до Меркель, что со СП-2 скоро будет покончено.

Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" проект "Северный поток - 2", а действующий глава страны Джо Байден одобрил его строительство. Об этом он сказал в ходе выступления перед сторонниками в Аризоне.

Я остановил его <…> а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию. Дональд Трамп, экс-президент США

Кроме того, он напомнил, что, не смотря на свою жесткую позицию по отношению к РФ, он находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он также довел свою мысль до канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что со СП-2 скоро будет покончено.

Ранее Минюст США назвал опасными заявления бывшего президента Дональда Трампа о восстановлении в должности.