Глава США считает, что Вашингтон и так много чего сделал для Киева.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал странной перспективу помощи Вашингтона в восстановлении Украины. Лидер Белого дома напомнил местным СМИ об уже вложенных в страну американских миллиардах долларов. Соответствующее заявление глава США сделал в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтонк с французским президентом Эмманюэлем Макроном, который находится там с рабочим визитом.

Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на $350 млрд, думаю, это довольно значительно. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 24 февраля глава Елисейского дворца прибыл с дипломатической миссией в Вашингтон. На встрече политических лидеров двух стран планировалось обсудить "более широкие" взгляды Европейского союза на украинский кризис и рассмотреть вопрос отправки киевскому режиму 30 тысяч миротворцев после прекращения в регионе боевых действий. С такой же целью 27 февраля к Дональду Трампу приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ранее иностранное издание The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников уведомила читаталей об опасении руководства коллективного Брюсселя в том, что Дональд Трамп переложит именно на Европу восстановление Украины после завершения регионального конфликта.

Трамп разрешит Канаде оставить свой гимн, если она станет 51-ым штатом Америки.

Фото и видео: Белый дом