Трамп ретвитнул видео с его ударом мяча в спину Клинтон

Дональд Трамп на своей странице в Twetter разместил видео, в котором высмеяны отношения Трампа и Клинтон

Дональд Трамп 14 сентября ретвитнул на свою страницу забавное коротенькое видео, в котором показаны отношения нынешнего президента США и Хилари Клинтон. Ролик вышел под названием "Потрясающий удар Дональда Трампа".

В данном видео "склеены" два разных сюжета. На одном Трамп ударяет клюшкой для гольфа по мячу, на втором Хилари Клинтон падает при входе в самолет, что произошло в 2011 году. Единственно, что приделал автор монтажа, это мяч, попадающий в спину Хилари.

Дональду Трампу, по всей видимости, понравилось данное видео, что теперь оно есть на его странице в Twitter.

Видео: Twitter/Donald J. Trump