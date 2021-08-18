Трамп обвинил афганских солдат в войне с талибами* ради зарплат

По его словам, у военнослужащих Афганистана самая большая зарплата в мире.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил афганских солдат в войне с движением "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) ради зарплат. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу Fox News.

По его словам, как только финансирование со стороны Соединенных Штатов прекратилось, военнослужащие Афганистана сдались боевикам.

Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против боевиков. У них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться. Дональд Трамп, экс-президент США

Кроме того, бывший американский лидер считает, что покинувший территорию Афганистана президент Ашраф Гани находился у власти ради того, чтобы "доить" другие страны мира.

Ранее Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для страны. По мнению бывшего американского лидера, после случившихся событий для Вашингтона настали "ужасные времена". Трамп подчеркнул, за все годы США ни разу не подвергались подобному "унижению".

Видео: Fox News