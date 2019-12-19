Он надеется на справедливое решение Сената.

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство. Об этом написали в "ТАСС" со ссылкой на выступление президента США после голосования членов палаты представителей. Политик выступил с речью перед своими сторонниками в штате Мичиган. Постановление нижней палаты парламента об импичменте он назвал "беззаконным и ангажированным". По его мнению, демократы пытаются отменить результаты президентских выборов.

В палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов прокомментировал лидер государства

Трамп уверен, что в Сенате (верхней палате) его оправдают и справедливость восстановится.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах.