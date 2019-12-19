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Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

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Он надеется на справедливое решение Сената.

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство. Об этом написали в "ТАСС" со ссылкой на выступление президента США после голосования членов палаты представителей. Политик выступил с речью перед своими сторонниками в  штате Мичиган. Постановление нижней палаты парламента об импичменте он назвал "беззаконным и ангажированным". По его мнению, демократы пытаются отменить результаты президентских выборов. 

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Трамп уверен, что в Сенате (верхней палате) его оправдают и справедливость восстановится.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах.

Теги: дональд трамп, импичмент, самоубийство, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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