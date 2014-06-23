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Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности
Сегодня, 9:57
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Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности

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Экс-лидер Белого дома назвал поездку Пелоси на остров Китая "чертовщиной".

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионе между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее мнение политик изложил перед своими сторонниками во время выступления на митинге в городе Уокешо, расположенном в штате Висконсин. Экс-глава белого дома рассчитывает на то, что на промежуточных выборах в нижнюю палаты законодательного органа Америки, которые запланированы в ноябре 2022 года, республиканцы возьмут большинство мандатов. Это позволит им  "покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси".

Что за чертовщина? Что она делала на Тайване? Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала.

Дональд Трамп, экс-глава США

Представитель республиканской партии США выразил  мнение о том, что поездка спикера Палаты представителей послужила оправданием для действий Китая. Трамп считает, что при Байдене ситуация на Украине будет лишь усугубляться.

Фото и видео: YouTube / Newsmax TV
 

Теги: дональд трамп, китай, нэнси пелоси, тайвань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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