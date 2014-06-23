Трамп считает, что при Байдене ситуация на Украине будет лишь усугубляться

Экс-глава США оценили "фейлы" президента Байдена во внутренней и внешней политике.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что при действующем главе государства Джо Байдене и его администрации ситуация на Украине будет лишь усугубляться. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления на митинге перед сторонниками в городе Уокешо, расположенного в штате Висконсин. В очередной раз спикер раскритиковал политику коллеги из Демократической партии. Он возложил на Белый дом ответственность за рекордную инфляцию в стране, а также за падение фондовых рынков, рост цен на энергоносители и потерю энергетической независимости.

Мы - страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп полагает, что США позволили России "опустошить Украину", а в будущем ситуация еще сильнее ухудшится. По словам политика, кризиса вообще бы не произошло, если бы он был главнокомандующим в Вашингтоне.

Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине.

Фото и видео: YouTube / Newsmax TV