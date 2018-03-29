Трагедия в Кемерово: стало известно откуда начался пожар

Специалисты определили очаг возгорания, но причина до сих пор неизвестна.

Спецслужбы продолжают расследование по факту страшной трагедии в Кемерово, где по официальным данным, погибли 64 человека, а 67 считаются пропавшими без вести. Каждый день появляются новые факты, которые собираются в общую картину того, что же произошло 25 марта в "Зимней Вишне".

Сразу после инцидента, потрясшего всю Россию, во всех городах начались проверки на пожарную безопасность не только торговых комплексов, но и других мест, где наблюдается большое количество людей.

Трагедия в Кемерово: установлен очаг возгорания

Специалисты оперативного штаба ЧС спустя четыре дня после пожара смогли установить точное место возгорания в ТЦ "Зимняя Вишня". Как сообщил председатель ведомства, огонь вспыхнул в батутной комнате, а именно в яме с поролоновыми кубиками.

Однако саму причину, которая привела к воспламенению, специалисты пока не могут назвать. Такая возможность появится только после экспертизы. По предварительным версиям поролон могли поджечь, а также рассматривается вариант с замыканием проводки.

Ранее в интервью радиостанции "Говорит Москва" сотрудник экстренных служб выдвинул еще одну версию случившегося. По мнению специалиста, мог взорваться какой-то баллон. В развлекательных центрах чаще всего встречается пропан, используемый в изготовлении попкрона и сахарной ваты.

Трагедия в Кемерово: трое пропавших без вести найдены живыми

Следственный комитет нашел трех человек, которые до недавнего времени числились пропавшими без вести.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ. Следственный комитет Российской Федерации

На данный момент, 22 тела из 27 опознанных погибших в пожаре выдали родственникам. 37 тел отправят в Москву для генетической экспертизы.

Ранее Piter.tv сообщал, что кемеровчанин, потерявший всю семью на пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", рассказал кто закрыл двери в кинозал. Игорь на видео объяснил, что родственникам показали видео с камер наблюдения, на которых видно, что двери в кинозалы были открыты, и из них выбегали люди. В какой-то момент в коридоре уже было невозможно дышать, и кто-то принял решение остаться в зале, заложив все щели, чтобы дым не проникал, и дожидаться спасателей. Но спасателей так и не дождались.

Также в Петербурге прошли две акции в память о погибших в Кемерово, как это было.

Видео: СК РФ