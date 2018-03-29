Кемеровчанин, потерявший всю семью на пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", рассказал кто закрыл двери в кинозал

Сегодня в сети появилось видеообращение Игоря Вострикова, который потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. В этом видеообращение мужчина в том числе рассказал, почему дверь в кинозал оказалась закрытой.

Сегодня появилось видеообращение Игоря Вострикова, у которого 25 марта в пожаре погибли три ребенка, жена и сестра. В этом видео мужчина задал вопросы пожарным и рассказал, почему дверь в один из кинозалов, где была его семья, была закрыта.

Игорь на видео объяснил, что родственникам показали видео с камер наблюдения, на которых видно, что двери в кинозалы были открыты, и из них выбегали люди. В какой-то момент в коридоре уже было невозможно дышать, и кто-то принял решение остаться в зале, заложив все щели, чтобы дым не проникал, и дожидаться спасателей. Но спасателей так и не дождались.

Видео: YouTube