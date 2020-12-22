Традиция дарить подарки в Новый год снижает риск инсульта и депрессии

В исследовании приняли участие 20 студентов.

Ученые из Калифорнийского университета в США провели исследование и выяснили, что традиция дарить подарки снижает риск развития инсульта и депрессии.

Ранее уже было выявлено, что эта традиция также может улучшить самооценку и эмоциональное самочувствие человека. Теперь ученые решили выяснить, как традиция дарить подарки влияет на работу сердца.

Так, в исследовании приняли участие 20 студентов, их разделили на две группы. Первая группа могла вручить подарочные сертификаты любому человеку, а вторая группа могла оставить сертификаты себе.

Оказалось, что проявление так называемой щедрости имеет много полезных свойств. Так, у людей снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление, при этом немного падает уровень стресса и снижается уровень депрессии.

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