Петербурженка получила кусок глины вместо 15-го Айфона на Новый год

Маркетплейс отказал женщине в возврате средств.

Жительница Санкт-Петербурга оказалась жертвой аферы владельцев маркетплейса. Вместо 15-го Айфона, который она заказала на OZON за 71 тыс руб, ей прислали кусок глины, – сообщает telegram-канал "Mash на Мойке".

Свой "подарок" петербурженка получила 4 января и, обнаружив подмену, сразу же обратилась к продавцу с заявлением о возврате потраченных на "Айфон" средств. Через 2 дня женщине ответили, указав, что вернуть товар не получится ввиду несоответствия его условиям возврата.

Во вкладке с отзывами к товару пострадавшая обнаружила подругу по несчастью. Впрочем, той женщине деньги за кусок глины обещали вернуть. Со своим несчастьем девушка решила обратиться напрямую в Роспотребнадзор, а маркетплейсу – отправила досудебную претензию.

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