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Традиционный концерт ко Дню Ленинградской Победы пройдёт в онлайн-формате
Сегодня, 13:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Традиционный концерт ко Дню Ленинградской Победы пройдёт в онлайн-формате

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Его покажут днем 27 января.

Традиционный концерт ко Дню Ленинградской Победы пройдёт в онлайн-формате. Трансляцию покажут 27 января в 15:00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Все мы видим, как стремительно растут цифры по заболеваемости. Я думаю, что в первую очередь в эти дни мы должны подумать о здоровье и безопасности наших ветеранов.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

В праздничном концерте примут участие народные артисты РФ Светлана Крючкова, Лариса Долина, Юлия Рутберг, Фарух Рузиматов, солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, финалист телепроекта "Голос" Петр Захаров, ансамбль песни и пляски ЗВО и другие.

Ранее в музее блокады Ленинграда назвали оскорбительной критику противников QR-кодов.

Фото: ВКонтакте / БКЗ Октябрьский

Теги: блокада ленинграда, борис пиотровский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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