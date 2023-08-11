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Товарооборот между Петербургом и Узбекистаном достиг 500 млн долларов
Сегодня, 20:12
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Товарооборот между Петербургом и Узбекистаном достиг 500 млн долларов

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Основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самаркандская область.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провели рабочую встречу. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что сотрудничество с Узбекистаном – "в числе приоритетов для Петербурга". В 2023 году товарооборот между городом и республикой вырос почти на 17,6% и достиг 500 млн долларов. 

Основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самаркандская область, также активно развиваются контакты с Сырдарьинской областью. 

Отношения между нашими странами и городами носят беспрецедентный характер. Петербург всегда готов оказать нам помощь. Мы запланировали сотрудничество по многим направлениям. Для достижения поставленных целей предлагаем активизировать наши связи, в том числе между Петербургом и Ташкентом. Можем актуализировать "дорожную карту" между нашими городами.

Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан

Ранее мы рассказывали о том, что в комитете по строительству Петербурга прошла рабочая встреча с делегацией из Ташкента. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: петербург и узбекистан, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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