Товарооборот между Петербургом и Узбекистаном достиг 500 млн долларов

Основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самаркандская область.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провели рабочую встречу. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что сотрудничество с Узбекистаном – "в числе приоритетов для Петербурга". В 2023 году товарооборот между городом и республикой вырос почти на 17,6% и достиг 500 млн долларов.

Основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самаркандская область, также активно развиваются контакты с Сырдарьинской областью.

Отношения между нашими странами и городами носят беспрецедентный характер. Петербург всегда готов оказать нам помощь. Мы запланировали сотрудничество по многим направлениям. Для достижения поставленных целей предлагаем активизировать наши связи, в том числе между Петербургом и Ташкентом. Можем актуализировать "дорожную карту" между нашими городами. Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан

Ранее мы рассказывали о том, что в комитете по строительству Петербурга прошла рабочая встреча с делегацией из Ташкента.

Фото: пресс-служба Смольного