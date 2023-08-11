Товарооборот между Петербургом и Узбекистаном достиг 500 млн долларов

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провели рабочую встречу. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.
Градоначальник отметил, что сотрудничество с Узбекистаном – "в числе приоритетов для Петербурга". В 2023 году товарооборот между городом и республикой вырос почти на 17,6% и достиг 500 млн долларов.
Основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самаркандская область, также активно развиваются контакты с Сырдарьинской областью.
Отношения между нашими странами и городами носят беспрецедентный характер. Петербург всегда готов оказать нам помощь. Мы запланировали сотрудничество по многим направлениям. Для достижения поставленных целей предлагаем активизировать наши связи, в том числе между Петербургом и Ташкентом. Можем актуализировать "дорожную карту" между нашими городами.
Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан
Ранее мы рассказывали о том, что в комитете по строительству Петербурга прошла рабочая встреча с делегацией из Ташкента.
Фото: пресс-служба Смольного
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