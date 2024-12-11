В Невском районе построят новый жилой дом с подземным паркингом и социальной инфраструктурой

На первом этаже разместятся детский сад на 65 мест и медицинское учреждение.

Архитектурный облик нового многоквартирного дома в Невском районе Санкт-Петербурга согласован городскими властями. Новый жилой объект появится по адресу Товарищеский проспект, 38, лит. Б. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО" по заказу АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга". Здание будет включать три жилые секции, а также 9-этажный закрытый паркинг на 331 машиноместо, который станет частью комплекса.

На первом этаже разместятся детский сад на 65 мест и медицинское учреждение, что обеспечит будущих жителей необходимыми социальными объектами в шаговой доступности.

Также архитекторы представили проект жилого комплекса на улице Чапыгина.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре