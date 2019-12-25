В бывшем здании "Ростелекома" создадут торгово-офисный центр

Первоначально здание занимало площадь в 3,6 тыс. кв.м.

Строительная компания Orange Group разместит в здании на Дачном проспекте, где ранее находился офис "Ростелекома", новый торгово-офисный центр. Об этом информирует "РБК Петербург".

Здание неподалёку со станцией метро "Проспект Ветеранов" построено в 1973 году. Orange Group стала его владельцем 2 года назад. Сделку по продаже оценили примерно в 150 млн рублей.

Первоначально здание занимало площадь в 3,6 тыс. кв.м. За счёт присоединия чердачного этажа показатель увеличился до 4,1 тыс.кв.м. Кроме того, произведён ремонт фасада. В обшей сложности в преображение здания вложили около 450-500 млн рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)