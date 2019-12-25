Торговые центры Петербурга не соблюдают предписанные ограничения

Из сотни проверенных ТЦ нашлось 47 нарушителей.

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 118 торговых центров и гипермаркетов, выяснив, какие из них не соблюдали режим повышенной готовности. Как рассказали в пресс-службе ККИ, в ходе рейда нашли 47 нарушителей.

Больше всего нарушений оказалось связано с работой точек, торгующих непродовольственными товарами не первой необходимости. Деятельность таких отделов допустили строительные гипермаркеты, магазины сети "Домовой", множество торговых центров в разных районах города. Отмечается, что в ТК "Норд" сотрудники магазина электроники "Эльдорадо" проигнорировали требование об использовании масок и перчаток. Крупным нарушителем оказался "Домовой" с товарами для дома, филиалы которого работали по 11 адресам, "Строитель" и "Обойкин", не прекращавшие продажу стройматериалов по 10 адресам, а также сеть "Галамарт" на 7 адресах. Одинокие точки с игрушками, одеждой и обувью нашли также в городе Ломоносов.

В большинстве проверенных центров, отметили в ККИ, территория с закрытыми торговыми точками ограничивается сигнальными лентами, сотрудники носят средства защиты, а количество клиентов в зале строго контролируется. На Крестовском острове также похвалили работу рестораторов, которые закрыли свои заведения или организовали только доставку еды на дом.

Ранее в Петербурге снесли семь незаконных торговых павильонов.

Фото: пресс-служба ККИ