Оказалось, за день покупалось всего 20−25 наборов.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в Петербурге торговые аппараты с масками уберут из метро. Как оказалось, объем продаж составил всего 650 тысяч рублей.

Напомним, что вендинговые автоматы с масками и перчатками установили 12 мая. Такие автоматы установлены на каждой станции. В аппарате от Vendex набор из одноразовой маски и пары перчаток в метро стоит 40 рублей, влажные салфетки – 50 рублей, многоразовая маска – 150 рублей, антибактериальный спрей – 200 рублей.

Отмечается, что аппараты отзывают, потому что у компании 12 июня заканчивается договор на размещение их в подземке.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток.

Фото:Piter.TV