В пятницу, 15 мая, стало известно, что в Москве торговцы протестуют у рынка из-за повышения стоимости аренды. Об этом сообщает ТАСС.
Сход граждан одной из республик Закавказья произошел около рынка "Фуд сити" в Москве. Протестующие требовали незамедлительного снижения арендной платы.
В продовольственном центре отметили, что наблюдается избыток продуктов. Эксперты связывают это с началом сезона овощей, фруктов и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции и Азербайджана.
Ранее мы сообщали о том, что на Кубани судью лишили полномочий за тост о "супертелочке".
Видео:Умирбаев Дархан/YouTube
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