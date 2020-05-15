На рынке возник избыток продуктов из-за того, что начался сезон овощей, фруктов и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции и Азербайджана.

В пятницу, 15 мая, стало известно, что в Москве торговцы протестуют у рынка из-за повышения стоимости аренды. Об этом сообщает ТАСС.

Сход граждан одной из республик Закавказья произошел около рынка "Фуд сити" в Москве. Протестующие требовали незамедлительного снижения арендной платы.

В продовольственном центре отметили, что наблюдается избыток продуктов. Эксперты связывают это с началом сезона овощей, фруктов и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции и Азербайджана.

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Видео:Умирбаев Дархан/YouTube