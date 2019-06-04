Тор из "Мстителей" взял паузу к кинокарьере

Актер хочет побольше времени проводить со своей супругой и детьми

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в киновселенной Marvel, взял паузу в кинокарьере. Об этом сообщает газета The Mirror.

По информации СМИ, актер хочет побольше времени проводить со своей супругой и детьми, у "которых сейчас очень важный период взросления". Актер считает, что его отпуск продлится минимум до конца 2019 года.

Напомним, что увидеть Хемсоврта в кино можно будет перезапуск в ремейке "Людей в черном", который выйдет 12 июня.

Видео: YouTube/John Nemesis