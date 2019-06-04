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Тор из "Мстителей" взял паузу к кинокарьере

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Актер хочет побольше времени проводить со своей супругой и детьми

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в киновселенной Marvel, взял паузу в кинокарьере. Об этом сообщает газета The Mirror.

По информации СМИ, актер хочет побольше времени проводить со своей супругой и детьми, у "которых сейчас очень важный период взросления". Актер считает, что его отпуск продлится минимум до конца 2019 года.

Напомним, что увидеть Хемсоврта в кино можно будет перезапуск в ремейке "Людей в черном", который выйдет 12 июня.

Видео: YouTube/John Nemesis

Теги: крис хемсворт, мстители
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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