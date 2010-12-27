Топ-менеджер ОЖД украл 5 миллионов рублей и получил срок

Эти деньги должны были пойти на строительство базы отдыха "Ладога".

Октябрьский районный суд города приговорил к трем годам условного срока и штрафу в 200 тысяч рублей начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги Мечислава Жигало. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как оказалось, Жигало присвоил себе 5 миллонов рублей, которые предназначались для стрготиельства базы отдыха под названием "Ладога". Соответствующий контракт заключил филиал "РЖД" и ООО "Управляющая компания ГСК".

Известно, что в конце января прошлого года начальник дирекции встретился с представителем "ГСК" в ресторане, а затем встреча перешла в "Центр китайского массажа". Жигало отмечал на переговорах, что требуемые 5 млн рублей - компенсацией его личных трат на взятку высокопоставленному сотруднику "РЖД". Эти деньги должны были увеличить объем денежных средств, которые будут выделять на строительство базы отдыха.

В итоге, весной представитель компании получил чемодан, в котором был один миллон и муляж 4-х миллонов рублей. После "сделки" Жигало задержали.

Подсудимый признал свою вину.

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