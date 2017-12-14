Тоннель от "Горного института" до "Театральной" пройден: работников переведут на "Беговую"

Тоннелепроходческий комплекс КТ-5,6-1 закончил тоннель от места будущей станции "Горный институт" до "Театральной". Таким образом завершился первый этап проходческих работ на участке Лахтинско-Правобережной линии. Щит прошел 2204 погонных метра.
Освободившихся от работы на оранжевой ветке отправят на станцию "Беговая" Невско-Василеостровской линии. Комплекс демонтировали и отправили в Управление механизации на дефектовку. Там его подготовят к работе на других линиях.
На строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии запроектировано два самостоятельных перегонных тоннеля, соединяющих "Горный институт" и "Спасскую". Сейчас готово 867 погонных метров второго тоннеля. Окончание проходки намечено на весну будущего года.
Видео: Youtube / Метрострой СПб