Он отметил, что европейские парламентарии могут для этого воспользоваться ситуацией с политиком Алексеем Навальным.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения России из Совета Европы. С заявлением он выступил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что европейские парламентарии могут для этого воспользоваться ситуацией с политиком Алексеем Навальным, взяв его, "как знамя".

Будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы. Пётр Толстой, спикер Совета Европы

Он подчеркнул, что второй сценарий — введение в отношении РФ какого-то особого мониторинга.

Ранее Володин заявил, что увещательные меры не действуют на призывающих к санкциям против РФ.

Видео: YT / Россия 24