В Венеции мужчину скинули с лодки из-за отказа надеть маску.

Толпа отдыхающих вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из издания Wanted in Milan. Очевидцы рассказали, что путешественники выкинули человека из лодки за то, что он отказался надевать на себя медицинскую маску.

Инцидент произошел в Венеции на пирсе Сан-Заккария, около площади Сан-Марко. Предположительно, пострадавший прибыл в Италию из Германии. Он смеялся над местными, которые просили его соблюдать меры предосторожности из-за распространения COVID-19. Известно, что туриста спихнули с лодки. Когда он попробовал вновь забраться на судно, ему помешали это сделать. В результате группа путешественников уплыла без него.

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Видео: YouTube / Corriere della Sera