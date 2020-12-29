Ток-шоу Малахова и Борисова просят закрыть после скандала с Пугачевой

Выпуск на канале "ТВ Центр" назывался "В тени Примадонны".

Звезды шоу-бизнеса начали восстание против недобросовестной журналистики на российском телевидении. Скандал начался после выхода программы "Линия защиты" об Алле Пугачевой на канале "ТВ Центр". Об этом сообщило издание Собеседник.ru.

Выпуск назывался "В тени Примадонны", в выпуске приняли участие отечественные исполнители Игорь Наджиев и Лика Стар. Музыканты рассказали, что их позвали для обсуждения положения артистов в период пандемии. Лике Стар вообще пообещала программу о ней, интервью шло более двух часов.

На деле вышло, что программа была посвящена Алле Пугачевой. Разговоры с подзабытыми звездами нужны были лишь для комментариев о Примадонне. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал, что такое поведение на телевидении недопустимо.

Ну как это вообще можно — говорить артистам, что выпуск будет лично о них, а потом лишь вставлять куски их фраз в передачу, в финале которой их еще и по сути унижают? Вадим Манукян

Инцидент с этой передачей вызвал цепную реакцию, российские звезды просят закрыть шоу подобные "Пусть говорят" и "Прямой эфир".

В конце декабря Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях от обидевшей его Пугачевой.

Фото: Instagram/ @alla_orfey