Картина получила 16 номинаций на "Оскар".

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Тодд Филлипс показал ранее неизданные кадры со съемок "Джокера". Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте режиссера.

На кадрах Хоакин Феникс в роли Джокера.

Напомним, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом стал самым прибыльным фильмом по комиксах в истории. Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза. Фильм повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемых антигероем в истории кино.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом.

Фото:toddphillips/instagram