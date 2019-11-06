В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Тодд Филлипс показал ранее неизданные кадры со съемок "Джокера". Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте режиссера.
На кадрах Хоакин Феникс в роли Джокера.
Напомним, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом стал самым прибыльным фильмом по комиксах в истории. Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза. Фильм повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемых антигероем в истории кино.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом.
Фото:toddphillips/instagram
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