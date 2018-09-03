Россиянка не смогла представлять страну в конкурсе.

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам. В профиле участницы говорится о том, что она посвятила кампанию в соцсетях изменению гендерных стереотипов. Она выступает за естественную красоту и призывает любить себя такими, какие есть.

В тройку финалисток также попали представительницы из Пуэрто-Рико (Мэдисон Андерсон) и Мексики (София Арагон). Россиянка Алина Санько, ставшая "Мисс Россией-2019", не принимала участие. У девушки не хватило достаточно времени на оформление американской визы и подготовки к конкурсу.

Ранее Piter.tv писал о том, что известная уругвайская модель Фатими Давила найдена мертвой в отеле Мехико.

Фото и видео: Instagram/missuniverse

