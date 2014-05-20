Титов заявил о сокращении теневого сектора экономики России

Теневой сектор российского экономического сектора сокращается за счет принятых правительством решений. При этом фиксируются и другие позитивные тенденции. Соответствующее заявление на профильной сессии "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики", организованной в рамках Восточного экономического форума, сделал уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эксперт напомнил коллегам о снижении количества административных проверок бизнеса за последний год в 2,4 раза.
Та же контрольно-надзорная реформа, снижение налоговой нагрузки, режим самозанятости и т. д. Все это привело к выводу из тени большого количества субъектов предпринимательской деятельности в разных отраслях.
Борис Титов, эксперт
Омбудсмен по вопросам бизнесменов полагает, что по-прежнему вызывает опасение тема, связанная с возбуждением уголовных дел в отношении предпринимателей по экономическим статьям Уголовного кодекса страны.
Титов предложил разрешить в РФ все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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