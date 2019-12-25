Тысячу буклетов о новой зоне платной парковки раздали в Центральном районе

Платная парковка начала действовать с 1 декабря.

Волонтеры раздали 1000 буклетов с информацией о платной парковке за день в Центральном районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В буклетах содержится информациях о способах оплаты парковки. Сделать это можно через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга"; через личный кабинет на сайте парковочного пространства города, через паркоматы посредством парковочного билета или любой банковской карты, через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, кассы в отделениях или устройства самообслуживания Сбербанка, а также через устройства самообслуживания банка ПСКБ.

Также волонтеры напомнили водителям, что парковочное место нужно оплатить в течение 15 минут.

Piter.TV подробно рассказывал о новой зоне платной парковки в центре города.

Фото: комитет по транспорту