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Тысячи попугаев атаковали жителей Австралии

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На кадрах видно, что попугаи обустроились на дороге, домах, фонарных столбах и припаркованных автомобилях.

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей.

На кадрах видно, что попугаи обустроились на дороге, домах, фонарных столбах и припаркованных автомобилях.

Кореллы могут доставлять людям множество хлопот. Но местные жители вынуждены всё это терпеть, так как данный вид попугаев находится под охраной государства.

Корелла — птица семейства какаду, обитающая в засушливых областях Австралии.

Недавно в Пулково из Киргизии прилетели 730 попугаев.

Видео: TikTok / justsheff33

Теги: австралия, корелла, попугаи
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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