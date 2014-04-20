Тысячи попугаев атаковали жителей Австралии

На кадрах видно, что попугаи обустроились на дороге, домах, фонарных столбах и припаркованных автомобилях.

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей.

На кадрах видно, что попугаи обустроились на дороге, домах, фонарных столбах и припаркованных автомобилях.

Кореллы могут доставлять людям множество хлопот. Но местные жители вынуждены всё это терпеть, так как данный вид попугаев находится под охраной государства.

Корелла — птица семейства какаду, обитающая в засушливых областях Австралии.

Недавно в Пулково из Киргизии прилетели 730 попугаев.

Видео: TikTok / justsheff33