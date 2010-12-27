Тысяча ветеранов проедет на ретромобилях по Невскому проспекту в День Победы

За ними будет двигаться Бессмертный полк.

Около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны проедут на ретромобилях по Невскому проспекту 9 мая. Вслед за ними будет двигаться "Бессмертный полк". Об этом пишут "Риа новости", ссылаясь на слова председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

В 14.30 по Невскому проспекту от площади Восстания начнет двигаться пешая колонна под флагами фронтов, которые участвовали в освобождении Ленинграда. Вслед за ней на ретроавтомобилях проедут по Невскому наши ветераны – около тысячи человек. После этого с небольшой паузой начнется движение "Бессмертного полка". Александр Ржаненков

По словам чиновника, "Бесмертный полк" начнет формироваться 9 мая в 14:00 мск на Старо-Невском проспекте со стороны площади Александра Невского по направлению к площади Восстания. В 15:00 шествие стартует по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Во второй половине дня жителей и гостей города ждет праздничный концерт возле Зимнего дворца. Завершится праздник салютом с Петропавловской крепости в 22.00 мск.

Ранее мы писали, что 5 мая в Петергофе состоится флешмоб, на котором "оживут" танцы военных лет.

Фото: gov.spb.ru