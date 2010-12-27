В Петергофе состоится флешмоб, на котором "оживут" танцы военных лет

Акция пройдет 5 мая в 16:00 на Привокзальной площади в Новом Петергофе.

В Новом Петергофе состоится флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции примут участие старшеклассники, студенты, работающая молодежь, родители воспитанников подростково-молодежных клубов. Зрители смогут наблюдать танцы военных лет, среди которых "Рио-риота", "Падеспань", "Кадриль", "Татьянка", "Вальс", и "Танго". Об этом сообщает пресс-служба администрации Петродворцового района.

Флешмоб "Музыка победной весны" пройдет 5 мая в 16:00 на Привокзальной площади в Новом Петергофе. Все желающие смогут прийти и посмотреть на танцы военных лет. Организаторы акции сообщают, что событие проходит уже во второй раз и с этого момента станет традиционным подарком ко Дню Победы.

Ранее мы писали, что активист из Петербурга предложил запустить флешмоб "Убирайка".

Фото: официальный сайт Администрации Петродворцового района