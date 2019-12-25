Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

Она покидает должность генерального продюсера телевизионного канала "Матч ТВ".

Тина Канделаки назначена на должность заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Об этом информирует пресс-служба холдинга.

Сообщается, что Канделаки на новом посту продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность ряда развлекательных телеканалов. Кроме того, на нее возложен запуск и развитие ИА "Матч", который был ранее анонсирован "Газпром-медиа".

Предложение Александра Александровича [Жаров, гендиректор холдинга] - не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены. Тина Канделаки, заместитель гендиректора "Газпром-медиа"

Отметим, Канделаки занимала должность генерального продюсера телевизионного канала "Матч ТВ" с 2015 года. Теперь ее место займет Александр Тащин, который работал в данном СМИ главным редактором.

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Фото: пресс-служба "Газпром-медиа"