Каждый год страна теряет 5-6 городов.

Бывший премьер-министр Украины и лидер политического движения "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о вымирании украинских городов. Запись эфира на местном телевидении опубликована на YouTube-канале. Парламентарий выступила в программе "Говорит Великий Львов". По мнению спикера, в настоящее время депопуляция населения на территории страны достигла угрожающих показателей. Ежегодно с карты государства исчезает по пять или шесть населенных пунктов.

У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год. Юлия Тимошенко, украинский политик

Напомним, что на Украине согласно официальной статистике в начале 1990-х годов проживало более 50 миллионов человек. Согласно сводке на 1 сентября 2021 года, население республики сейчас составляет 41,3 миллиона человек.

Депутат Верховной рады рассказала об упущенной Украиной возможности.

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