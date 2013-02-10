Тимошенко назвала обманом заявления о прекращении импорта российского газа

Она считает, что не существует никакого европейского газа.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала обманом заявления властей Украины о прекращении импорта российского газа. Об этом она сообщила в эфире телеканала "НАШ".

По словам Тимошенко, для страны не существует никакого европейского газа, который заменяет российский. Она хочет, чтобы власти показали ей место, где они его добывают.

Хочу проинформировать страну: это был большой обман, никакого европейского газа не было. Они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

Также Тимошенко уверена, что этот газ поставляли через неизвестного европейского посредника.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса.

Видео: YouTube / НАШ