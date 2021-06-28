Тилль Линдеманн представил короткометражку с Александром Реввой

Лента, которая длится чуть более 20 минут, является расширенной версией клипа, представленного 1 июля.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил короткометражный фильм по мотивам клипа на песню "Я ненавижу детей" (Ich hasse Kinder).

Лента, которая длится чуть более 20 минут, является расширенной версией клипа. Действие происходит в СССР в 1989 года. главный герой является подозреваемым в расправе над одноклассниками, которые издевались над ним в школьные годы.



Одну из главных ролей в фильме сыграл российский комик и певец Александр Ревва, а актриса Аглая Тарасова сыграла возлюбленную главного героя.

Видео: YouTube / Till Lindemann