Алена Жигалова заявила, что Александр Ревва сбежал в Испанию

По ее словам, артист после начала спецоперации на Украине покинул Россию.

Стало известно, куда уехал российский шоумен Александр Ревва. Об этом заявила журналистка Алена Блинова в своей YouTube-программе "Алена, блин!".

По ее словам, Ревва после начала спецоперации на Украине покинул Россию. Сейчас артист находится в Испании. Блинова уточнила, что Ревва испугался всего, что просходит в стране.

А уехав, Ревва вдруг обнаружил, что в России у него заблокированы все счета, ничего не работает, денег нет, какую-то отняли у него недвижимость, как мне рассказали. Алена Жигалова, журналистка

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Видео: YouTube / Super