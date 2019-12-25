Тихонова потребовала разъяснить правила досмотра гаджетов в петербургском метро

В метро Петербурга могут появиться зарядки для телефонов после жалоб пассажиров.

Депутат Надежда Тихонова направила официальное обращение к главе комитета по транспорту Петербурга с требованием разъяснить правила досмотра электронных устройств в метро и оборудовать станции зарядными устройствами.

Депутат Надежда Тихонова направила обращение председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву. В документе содержится предложение разместить в метро информационные стенды с правилами досмотра электронных устройств пассажиров. Поводом для обращения стали участившиеся случаи отказа в проезде пассажирам с разряженными гаджетами. Тихонова отметила, что в действующих правилах пользования метрополитеном отсутствует информация о новых требованиях к проверке техники.

Депутат предложила два решения проблемы: размещение наглядных материалов о правилах досмотра и установку портативных зарядных устройств на станциях.

Ранее в августе несколько пассажиров сообщили об отказах в проезде из-за невозможности продемонстрировать работоспособность ноутбуков и телефонов. В комитете по транспорту объяснили такие меры требованиями антитеррористической безопасности.

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