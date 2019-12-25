Новые правила в метро Петербурга запретят провоз техники без заряда батареи

Пассажирам метро приходится доказывать работоспособность гаджетов при досмотре.

С 1 марта 2025 года в петербургском метрополитене действуют новые правила досмотра, требующие обязательной проверки работоспособности электронных устройств. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на приказ Минтранса №34.

Согласно новым требованиям, пассажиры должны включать электронные устройства при досмотре. Однако воспользоваться розетками в вестибюлях станций для проверки техники запрещено правилами метрополитена.

На станции "Проспект Ветеранов" сотрудники службы досмотра отказались пропускать пассажира с компьютерным монитором, который невозможно было включить на месте. Аналогичный случай произошел на станции "Елизаровская" с пассажиром, чей ноутбук оказался разряжен.

Приказ Минтранса обязывает проверять работоспособность электронных устройств, включая компьютеры, телефоны и фотоаппаратуру. При этом внутренние правила метро запрещают подключение к стационарным розеткам без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 5 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Фото: freepik (wirestock)