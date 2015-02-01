В Петербурге 5 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы

Правительство Санкт-Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 11:00 до 17:00 5 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозовой активностью. По данным городской администрации, местами в Северной столице ожидаются грозы, ливни, при грозах порывы до 15 м/с.

Правительство Санкт-Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность в грозу и при порывистом ветре. Водителям необходимо заранее снижать скорость, избегать резких манёвров, а пешеходам – отказаться от передвижения на средствах индивидуальной мобильности, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Сегодня из-за жары в метро Петербурга вновь раздают питьевую воду.

Фото: Piter.tv